АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» АО "ФИНАМ" – лидер российского рынка брокерского обслуживания. Компания занимает ведущие позиции в списке брокеров России по оборотам, числу активных и зарегистрированных клиентов на Московской Бирже, является лидером на рынке фьючерсов и опционов по количеству активных клиентов. Представители компании работают почти в 100 городах России. АО "ФИНАМ" является торговым участником Московской Биржи, фондовой биржи "Санкт-Петербург", действительным членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР). АО "ФИНАМ" оказывает широкий спектр брокерских услуг, рассчитанных на клиентов с различным уровнем капитала. Компания предоставляет прямой доступ на все ведущие российские и зарубежные биржевые площадки и предлагает инвесторам продукты с полной защитой капитала, персональные консультации опытных управляющих, которые повышают эффективность инвестиций. Осенью 2018 года "ФИНАМ" запустил уникальный сервиc, позволяющий совершать торговые операции без брокерской комиссии – FreeTrade. Торговля на бирже стала еще доступнее, а инвестору больше не нужно отвлекаться на расчет брокерской комиссии. "ФИНАМ" предоставляет клиентам инновационную услугу "Единый счет", с помощью которой инвесторы могут с одного счета совершать торговые операции на всех рынках Московской биржи, а также американских площадках NYSE и NASDAQ. Единый счёт обладает значительными преимуществами по сравнению со стандартным брокерским счётом – это единый риск-менеджмент и кросс-обеспечение, когда ценные бумаги и валюта на любом из рынков могут являться обеспечением для торговли на других рынках. Заключив договор с ведущим российским брокером АО "ФИНАМ", клиент получает выгодные тарифные планы, низкие комиссионные сборы и доступ к высокотехнологичным торговым приложениям. Для удобства клиентов "ФИНАМ" предоставляет возможность дистанционного открытия счета – потребуется только паспорт и телефон! АО "ФИНАМ" предлагает широкую линейку бесплатных услуг на фондовом рынке. Одним из наиболее популярных продуктов стал сервис "Автоследование" на сайте Comon.ru, позволяющий отслеживать стратегии и конкретные сделки лучших портфельных управляющих и повторять их в автоматическом режиме на своём счёте. "ФИНАМ" является лидером среди брокерских компаний по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Данная форма инвестирования позволяет россиянам существенно повысить эффективность своих вложений в российские ценные бумаги благодаря предоставляемой льготе – праву на ежегодное получение налогового вычета в размере 13% от инвестированной суммы при условии, что средства будут вложены на срок от трёх лет. Вычет может быть, по выбору инвестора, предоставлен либо на доходы, полученные от операций на рынке ценных бумаг (освобождение от налога), либо на доходы из других источников. При этом, открывая ИИС в "ФИНАМе" инвесторы получают дополнительный бонус – денежный остаток на счёте будет приносить доход в размере половины ключевой ставки Центробанка. Для клиентов, делающих первые шаги в биржевой торговле, доступен интернет-магазин акций. Чтобы начать торговать на бирже через крупнейшего российского брокера, достаточно иметь лишь доступ в интернет и банковскую карту. Интернет-магазин акций АО "ФИНАМ" позволяет начать торговать ценными бумагами российских и иностранных эмитентов без посещения офиса брокера. Грамотно сформировать инвестиционный портфель – крайне ответственная задача, решить которую не всегда под силу начинающему инвестору. "ФИНАМ" запустил специальный сервис, который подбирает оптимальный набор акций – Робоэдвайзер. Секретный алгоритм составляет оптимальный перечень ценных бумаг, соответствующий инвестиционным ожиданиям клиента и его толерантности к риску. "ФИНАМ" первым среди финансовых компаний представил инвесторам онлайн-услугу подачи налоговой декларации. Новый электронный сервис существенно упрощает процесс заполнения налоговой анкеты и избавляет клиентов компаний Группы "ФИНАМ" от необходимости личного посещения налоговой инспекции. Максимально удобный и простой процесс заполнения анкеты, обеспеченный дружественным интерфейсом сервиса, сопровождается подробным описанием каждого пункта и подсказками. Кроме того, сервис использует систему контроля корректности вводимых данных, которая исключает технические ошибки при заполнении форм декларации. Кроме того, АО "ФИНАМ" предоставляет своим клиентам ежедневную биржевую аналитику, инвестиционные идеи, исследования различных компаний (как "голубых фишек", так и эмитентов "второго эшелона") и рекомендации по формированию инвестиционных портфелей. АО "ФИНАМ" – многократный лауреат российских наград в финансовом секторе. В 2017-18 годах "ФИНАМ" был дважды удостоен премии "Финансовая Элита России", оба раза компания была признана лучшей в номинации "Гран-при: инвестиционная компания года". Ранее АО "ФИНАМ" неоднократно становился победителем этой премии в различных номинациях. Помимо этого, инвестиционная компания "ФИНАМ" не раз побеждала в различных номинациях национальной премии "Финансовый Олимп", "Элита фондового рынка", "Время инноваций" и других престижных бизнес-наград. Кроме того, компания была признана журналом Financial One Лучшим брокером 2016 года, а сервис автоматического повторения сделок "Автоследование" от "ФИНАМ" признан лучшим проектом в номинации "Инновация года" в рамках премии "Основа Роста-2015".
Согласие на обработку персональных данных Настоящим Я, действуя сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес место жительства (регистрации), адрес электронной почты, абонентский номер телефона, иные данные, внесенные в поля заполняемой формы с использованием сети Интернет) следующим лицам:
Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС» (127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 17, ОГРН: 1157746825940);
Акционерному обществу «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн. 33, ОГРН: 1027739572343);
Представителям АО «ФИНАМ». Представителем признается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с АО «ФИНАМ», и/или доверенности, выданной АО «ФИНАМ», осуществляет консультирование в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых для заключения брокерского договора с АО «ФИНАМ», содействует обмену указанными документами и информацией между клиентами/потенциальными клиентами и АО «ФИНАМ», проверяет дееспособность клиента и полномочия уполномоченных лиц клиента, а также выполняет иные функции.
Информация о Представителях АО «ФИНАМ» (включая информацию об их наименованиях) расположена в сети Интернет по адресу http://www.finam.ru/about/Management/default.asp;
Компании с ограниченной ответственностью «ХУТРЕЙДС ЛТД (WHOTRADES LTD)» (104, Проспект Аматунтос, офис 2, Сизонс Плаза 4532, Лимасcол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 162676);
Акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (127006, г. Москва, пер. Настасьинский, дом 7, строение 2, ОГРН: 1037739001046);
Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, ОГРН: 1037739042285);
Автономной некоммерческой организации Учебный центр «ФИНАМ» (127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 25, ОГРН: 1067746424481);
далее совместно именуемые – «Компании», а по отдельности «Компания».
Давая настоящее согласие, я подтверждаю, что:
персональные данные, указанные мной в полях заполняемой формы, предоставляемые с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет являются моими актуальными, на момент предоставления согласия, персональными данными. Обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, предоставить Компаниям актуальные.
ознакомился(ась) с документами Компаний, определяющими их политику в отношении обработки персональных данных.
Цели обработки персональных данных:
исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе Субъекта персональных данных или договора, по которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Компанию(ии) функций, полномочий и обязанностей;
продвижение (предложение) услуг (товаров, работ), оказываемых Компанией(ями) и третьих лиц в интересах которых действует Компания(ии) путем осуществления прямых контактов с Субъектом персональных данных с помощью средств связи, указанных в персональных данных.
Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: включая, но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе трансграничную (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Способы обработки персональных данных: с использованием средств автоматизации; без использования средств автоматизации; в электронном виде; с использованием бумажных носителей. Срок, в течение которого действует данное согласие: бессрочно. Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи Субъектом персональных данных письменного заявления в соответствующую Компанию. Настоящим подтверждаю, что обработка персональных данных может осуществляться как Компанией(ями), так и иными лицами, заключившими с Компанией(ями) соглашение на условиях конфиденциальности, обеспечения безопасности, защиты персональных данных и ответственности за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Базы данных информации, с использованием которых осуществляется обработка персональных данных граждан РФ расположены на территории РФ.